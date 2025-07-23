Губерниев назвал ушедшего из жизни Оззи Осборна философом мирового тяжелого рока

Губерниев назвал смерть музыканта Оззи Осборна своей личной потерей

Культура и спорт

Фото: [flickr.com]

Журналист и комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о смерти своего кумира — основателя и вокалиста группы Black Sabbath Оззи Осборна.

Тяжело болевший музыкант скончался накануне в возрасте 76 лет.

Губерниев назвал Осборна иконой стиля, пионером хэви-метала и «просто философом мирового тяжелого рока».

«Оззи не всегда дружил со спортом и здоровым образом жизни, скажем так мягко, но он был и остается в нашей памяти. Его песни мне лично до сих помогают жить, я слушаю его в разные периоды. Мир лишился этого замечательного волшебника из страны Оз», — сказал комментатор.

Сообщалось, что на Аллее славы в Голливуде после смерти Оззи Осборна появился стихийный мемориал в его честь.