Губерниев назвал ушедшего из жизни Оззи Осборна философом мирового тяжелого рока

«Оззи не всегда дружил со спортом и здоровым образом жизни, скажем так мягко, но он был и остается в нашей памяти. Его песни мне лично до сих помогают жить, я слушаю его в разные периоды. Мир лишился этого замечательного волшебника из страны Оз», — сказал комментатор.