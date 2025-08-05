Губерниев назвал виды спорта, в которых Россия в ближайшее время вернется с флагом и гимном

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «Матч ТВ» назвал виды спорта, в которых Россия наиболее близка к возвращению без нейтрального статуса, с флагом и гимном.

По его словам, в первую очередь, это водные виды спорта. Комментатор подчеркнул, что завершившийся в Сингапуре чемпионат мира показал, что «водная семья нам сильно рада».

Однако, по мнению Губерниева, не нужно зацикливаться на скорейшем возвращении государственных символов, а добиваться того, чтобы российские спортсмены принимали участие в международных соревнованиях во всех видах спорта. Он отметил, что у российские лыжники, биатлонисты и легкоатлеты по-прежнему отстранены от международных стартов это самая большая проблема.

«Поэтому, прежде всего, надо думать о спортсменах, которые не выступают. Символы вернем, сомнений в этом нет. Но целая плеяда молодых спортсменов никогда не участвовала в международных соревнованиях», — сказал Губерниев.

Ранее российские пловцы выиграли комбинированную эстафету на чемпионате мира в Сингапуре.