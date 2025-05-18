Губерниев объяснил нарушение бегуна Заборского

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил в беседе с URA.RU, что Международная ассоциация сверхмарафонцев (IAU) имела право на дисквалификацию спортсмена Ивана Заборского, так как он нарушил правила.

По словам комментатора, организация действовала в рамках своих полномочий, аннулировав мировой рекорд российского атлета Ивана Заборского. Причиной стало нарушение правил — использование российского флага при финише на ультрамарафоне во Франции.

«Если он вышел на старт, он должен был знать правила. И эти правила он нарушил. Поэтому формально повод лишить рекорда у проводящей организации есть... К сожалению, спортсмена дисквалифицировали, и я боюсь, что это решение останется», — рассказал Губерниев в беседе с URA.RU.

Напомним, что Заборский установил выдающийся результат, преодолев 1047,5 км за шесть дней в Валлон-Пон-д’Арк (Франция), что на 1,2 км превысило предыдущее мировое достижение. Однако IAU усмотрела нарушение, и не признала достижение.