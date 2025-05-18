IAU аннулировала рекорд российского сверхмарафонца из-за флага

Международная ассоциация сверхмарафонцев (IAU) не стала принимать мировой рекорд спортсмена Ивана Заборского, установленный на ультрамарафоне «Шесть дней Франции». Причиной стало появление атлета с российским флагом, пишет «Газета.Ru».

Заборский в ходе марафона преодолел 1047,5 км, улучшив предыдущее достижение бельгийца Матье Бонна на 1,2 километра. Однако в спортивном регуляторе отказались признавать показатели.

Решение аргументировали тем, что результаты спортсменов из России и Беларуси не признаются, если они выступают под национальной символикой. Отметили, что Заборский сделал жест с российским флагом, что стало основанием для аннулирования его результата.

При этом сам российский спортсмен заявил, что организаторы изначально сомневались в возможности его участия.

Напомним, что IAU, как и многие спортивные организации, с 2022 года допускает атлетов из России и РБ только в качестве нейтральных участников, то есть, без какой-либо демонстрации узнаваемых национальных флагов и символов.

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