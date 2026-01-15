Губерниев обрушился на Вяльбе после ее слов о Большунове

Комментатор и телеведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев раскритиковал президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе после ее неосторожных слов о том, что она утратила контакт с трехкратным олимпийским чемпионом Александром Большуновым.

«Президент ФЛГР как унтер-офицерская вдова! Вяльбе не знает, где Большунов, контактов с ним нет, приедет ли на соревнования, тоже не знает. Позорище и полная профнепригодность», — написал Губерниев в соцсетях.

Кроме того, он прокомментировал высказывание Вяльбе о том, что в России и Европе спринтерские круги одинаковой длины. Он привел данные, ставящие слова главы ФЛГР под сомнение: в Европе только три из 11 стадионов с длиной круга в 1500 метров и больше, а в России — четыре из семи. Самый короткий круг на российском лыжном стадионе в Казани — 1161 м.

«Вот на кого все это рассчитано? Тетушка Вяльбе, лучше позвоните Большунову, мож возьмет трубку….» — заключил Губерниев.

