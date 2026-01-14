Губерниев сравнил Дзюбу с Промокашкой из «Место встречи изменить нельзя»

Известный нападающий высказал мнение, что телевизионные комментаторы и эксперты не разбираются тонко в тех видах спорта, о которых говорят. В частности, он отметил Губерниева, который «вообще не разбирается в футболе».

«Артем Дзюба прекрасен! Люблю его! Тут он мне напоминает киноперсонажа Промокашку из культового фильма. «Ну, так и я могу», — воскликнул Промокашка, глядя на игру Шарапова на фортепиано!» — написал Губерниев в своем телеграм-канале.

Комментатор имел в виду героя Ивана Бортника бандита Промокашку из телефильма Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя».

Ранее полузащитник Дмитрий Баринов попросил не считать его предателем из-за перехода из «Локомотива» в ЦСКА. Футболист заявил, что его сердце навсегда останется с «Локомотивом» и его болельщиками.