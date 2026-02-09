Губерниев обрушился на Вяльбе с критикой из-за отсутствия поддержки Коростелева
Фото: [Савелий Коростелев и Дарья Непряева/соцсети Савелия Коростелева]
Комментатор и журналист «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев упрекнул президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе в отсутствии поддержки спортсменов на Олимпиаде.
Россию представляют на Играх в Италии лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева. Коростелев в дебютной гонке на Олимпийских играх занял четвертое место в скиатлоне.
«А что это у нас Президент ФЛГР молчит как рыба об лед??? Наш лыжник за медали Олимпиады борется и тишина…. Где поддержка??? Сказать нечего??? Или сказал кто замолчать??? Стыдно молчать сейчас, очень стыдно….» — написал Губерниев в своем телеграм-канале.
На Олимпиаде российская сторона подавала апелляцию из-за того, что занявший второе место в скиатлоне француз Матис Делож после смены лыж срезал лыжню. Судьи отклонили апелляцию, посчитав, что лыжник не получил дополнительного преимущества из-за этого нарушения. Делож ограничился предупреждением, а результаты гонки не были пересмотрены.