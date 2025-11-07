Губерниев обвинил Вяльбе в недопуске российских лыжников

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев заявил, что президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе ничего не сделала для допуска российских лыжников к международным соревнованиям.

Губерниев уверен, что шанс вернуть на международную арену хотя бы молодых лыжников был, но для этого нужно было задействовать все связи и договариваться, прежде всего, с норвежцами.

«Надо с людьми разговаривать, какие бы они не были гады», — подчеркнул комментатор.

6 ноября Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию Ассоциации лыжных видов спорта России (АЛВСР), Паралимпийского комитета России (ПКР), а также 12 российских спортсменов на решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) о недопуске россиян. Губерниев отметил, что заниматься апелляцией будет не ФЛГР, а «другие люди».

Ранее фигуриста Елена Костылева рассказала, что ей предлагали принять китайское спортивное гражданство.