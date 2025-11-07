Юная фигуристка Костылева отказалась от соблазнительного предложения из Китая

По ее словам, прошлой осенью менеджеры китайской сборной обсуждали с ней условия и обещали отбор в национальную команду уже после двух стартов.

«Я сразу сказала — нет. Ни капельки не задумывалась! Я родилась в России и хочу выступать под своим флагом, меня не интересуют другие флаги. Так сложилась ситуация с нашим спортом, что нас закрыли, хотя я считаю, что это нечестно. В чем виноваты мы, спортсмены?» — сказала Костылева.

Юная фигуристка сообщила, что целью на этот сезон будет повторение прошлогодних достижений — из-за возрастного ценза Костылева пока не может выступать во взрослых соревнованиях.

Ранее Ирина Костылева, мама фигуристки, обвиняла тренера дочери Евгения Плющенко в травмах Елены.