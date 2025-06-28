Губерниев отказался участвовать в шоу Алины Загитовой «по дружбе»

Известный спортивный обозреватель Дмитрий Губерниев сообщил, что ему предлагали принять участие в ледовом представлении Алины Загитовой под названием «Ассоль», однако он отклонил данное предложение, о чем сообщило издание «ВсеПроСпорт».

«Мне поступало предложение от организаторов этого шоу. Не буду раскрывать, что именно мне предлагали. Но они попросили сделать это «по дружбе». Думаю, тогда на мероприятие нужно пускать бесплатно», — прокомментировал Губерниев.

Дебютное представление шоу состоялось в Санкт-Петербурге 27 июня.

Помимо олимпийского золота, Загитова является обладательницей золотой медали чемпионата мира 2019 года, а также золотой и серебряной медалей чемпионатов Европы 2018 и 2019 годов соответственно. Загитова — первая в истории России и вторая в мире после Ким Ен А фигуристка-одиночница, собравшая все главные титулы в фигурном катании. Она временно прекратила спортивную карьеру в 2019 году и с тех пор не принимала участия в официальных соревнованиях.

После ухода из большого спорта Загитова вместе с Алексеем Ягудиным вела телевизионное шоу «Ледниковый период». В феврале она призналась, что не справилась с ролью ведущей в этом проекте.

19 июня 2024 года фигуристка успешно защитила дипломную работу в РАНХиГС, получив высший балл за работу на тему «Продюсирование и культурная политика».

Ранее сообщалось, что Губерниев раскритиковал Вяльбе за покупку иностранного тягача для сборной.