Губерниев оценил отказ лыжницы Степановой от нейтрального статуса

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев в разговоре со Sport24 прокомментировал отказ олимпийской чемпионки Вероники Степановой от подачи заявки на нейтральный статус.

Спортсменка заявила, что для нее неприемлемо требование выступать без государственных символов России — флага и гимна.

Губерниев подчеркнул, что Степанова отдает себе отчет в том, что в настоящее время ей будет сложно получить нейтральный статус: 24-летняя лыжница никогда не скрывала свою позицию и ярко обозначала ее в соцсетях.

«Есть ли раскол в том, что одни выбирают нейтральный статус, а другие — нет? Никакого раскола нет. Это просто мнение людей. Вероника — моя подруга, мы с ней близко общаемся и много полемизировали по этому поводу», — сказал Дмитрий Губерниев.

Популярный комментатор всегда придерживался того мнения, что для российских спортсменов важно принимать участие в международных соревнованиях на любых условиях. Он выразил надежду, что скоро «Вероникина и наша общая мечта» сбудется, и все россияне будут выступать с флагом и гимном.

Ранее пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клэбо заявил, что будет с нетерпением ждать возможности встретиться на лыжне с россиянином Савелием Коростелевым, получившим нейтральный статус.