Великому норвежцу Клэбо не терпится встретиться с Коростелевым на лыжне

Пятикратный олимпийский чемпион, 15-кратный чемпион мира Йоханнес Клэбо заявил, что с нетерпением ждет выступления российского лыжника Савелия Коростелева на этапе Кубка мира в Давосе.

«Я с нетерпением жду, чтобы увидеть, что Коростелев сможет показать, и желаю ему, как и всем другим нейтральным атлетам, добро пожаловать. Я уже видел его, и встреча была приятной», — сказал Клэбо.

Другой норвежский лыжник Эйнар Хедегарт подчеркнул, что Коростелев выиграл все майки (стал победителем общих зачетов. — Прим. ред.) в минувшем сезоне в России, где у него было много сильных соперников. Он также отметил, что Коростелев оказался легким и приятным в общении человеком.

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) предоставила нейтральный статус российским лыжникам Савелию Коростелеву и Дарье Непряевой, которые теперь могут принять участие в квалификационном отборе на Олимпиаду. При этом FIS отказала в допуске текущему лидеру Кубка России Сергею Ардашеву.