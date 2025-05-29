Губерниев оценил в сто процентов свои шансы на выборах президента ФЛГР
Дмитрий Губерниев: свои шансы на выборах президента ФЛГР оцениваю в 100%
Фото: [t.me/RealGuberniev]
Комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев заявил «Матч ТВ», что на 100% уверен в своей победе на выборах президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).
Губерниев считает, что действующий президент ФЛГР Елена Вяльбе «международную повестку профукала».
«Каждый норвежец знает, что с Еленой Валерьевной возвращения на международную арену не произойдет. Когда мы вернемся, Елена Валерьевна купит билетик на стоячую трибуну и будет там, потому что аккредитацию ей не дадут», — сказал комментатор.
Также Губерниев поставил Вяльбе в вину отсутствие базы в среднегорье и развал работы в детско-юношеских школах на местах.
Ранее Дмитрий Губерниев возмутился тем, что Вяльбе посетовала на низкие зарплаты у лыжников.