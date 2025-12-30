Итальянский фигурист назвал Рождество двойным праздником — из-за возвращения Валиевой

Один из сильнейших итальянских фигуристов является давним поклонником Валиевой и поддерживал спортсменку во время ее дисквалификации. Он до сих пор не понимает, как так могли поступить с 15-летней девочкой.

«С моим близким другом Николаем Мемолой мы говорили об этом (возвращении Валиевой — прим.) месяцами. Для нас 25 декабря стало двойным Рождеством. Возвращение Камилы настолько же важно, как и праздник», — сказал Чирчелли.

Он выразил абсолютную уверенность в том, что Валиева сможет вновь стать мировой звездой. По мнению Чирчелли, у россиянки тройные прыжки все еще лучше всех в мире. А в современном женском одиночном катании можно побеждать и без квадов, особенно после введения возрастного ценза, отмечает фигурист. Впрочем, итальянец уверен, что Валиева сможет восстановить и некоторые из четвертных прыжков, в частности, тулуп.

«Камила — номер один. Ее выступления нужно запечатать в капсулу и показать через 100 лет. Уверен, даже тогда никто не сможет сравниться с ней. Наши потомки подумают, что это невозможно повторить», — восхитился Чирчелли.

Ранее известные в прошлом фигуристы высказались о своих ожиданиях от выступлений Валиевой после ее возвращения.