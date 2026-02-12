Губерниев поспособствовал выплате призовых биатлонистам

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев рассказал, как помог биатлонистам добиться выплаты полагающихся им призовых за Гонку чемпионов.

Он поведал, что ему написала биатлонистка, сообщившая, что компания «Технониколь» выплатила деньги за соревнования, которые прошли в начале января в Рязани. Неназванная спортсменка отметила, что именно вмешательство комментатора ускорило выплаты.

Победителям смешанной эстафеты в Гонке чемпионатов, где соревновались сильнейшие российские лыжники и биатлонисты, полагались призовые в размере 2 млн руб. Соревнования выиграла команда Вероники Степановой, Наталии Шевченко, Даниила Усова и Ивана Якимушкина.

«У российских лыж и биатлона только два союзника — Дима и Губерниев», — заключил комментатор.

Ранее Дмитрий Губерниев заподозрил Союз биатлонистов России в мошенничестве из-за задержек выплаты призовых.