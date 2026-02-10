Губерниев заподозрил Союз биатлонистов России в жульничестве

Он указал, что в соцсетях организации нет упоминаний о трансляциях на федеральном спортивном канале, при том что спонсоры СБР приходят «исключительно под телек». Такую ситуацию Губерниев назвал «назло кондуктору иду пешком».

Кроме того, комментатор возмутился тем фактом, что биатлонные регионы до сих пор не получили от СБР обещанные деньги еще за прошлый сезон. Биатлонисты, по его словам, призовые получают также «через пень-колоду».

«Может хватит, СБР? Это вопиющий непрофессионализм, а может быть и жульничество», — написал Губерниев в соцсетях.

Ранее бывшая российская шорт-трекистка София Просвирнова пожаловалась на полное отсутствие финансирования после ее перехода в команду Дании.