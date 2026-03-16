Вяльбе назвала главных конкурентов Большунова в России

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в разговоре с ТАСС заявила , что у трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова немало конкурентов на внутрироссийских соревнованиях.

На чемпионате России в Южно-Сахалинске Большунов завоевал четыре золотые, серебряную и бронзовую медали. Титулованный спортсмен оказался на пьедестале во всех гонках, в которых выступал, кроме скиатлона.

«Саша сумел хорошо подготовиться к чемпионату России. Но он бегает не один, у него здесь очень большая конкуренция. Сергей Ардашев, Александр Терентьев, Иван Горбунов в спринте, это не мальчики для битья, а настоящие бойцы, которые не дадут никому просто так выиграть гонку», — подчеркнула Елена Вяльбе.

Отметим, что на чемпионате России не выступал один из сильнейших отечественных лыжников Савелий Коростелев, который был допущен к стартам на Кубке мира.

