Сборная России по прыжкам на батуте не выступит на этапе Кубка мира в Португалии

Сборная России по прыжкам на батуте приняла решение отказаться от участия в очередном этапе Кубка мира, который состоится в Португалии. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации гимнастики России, пишет « Лента.ру ».

Как пояснили в федерации, национальная команда готовилась к соревнованиям, однако перед стартом турнира организаторы уведомили российскую сторону о невозможности обеспечить выступление спортсменов с государственной символикой. Причиной такого решения стала позиция властей Португалии.

Главный тренер сборной Алексей Рыжков сообщил, что российским спортсменам предложили принять участие только в нейтральном статусе. По его словам, поскольку решение Международной федерации гимнастики (World Gymnastics), предусматривающее возможность выступления с национальной символикой, фактически не было исполнено, команда решила отказаться от поездки на соревнования.

Четвертый этап Кубка мира по прыжкам на батуте пройдет 4–5 июля в городе Коимбра.

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