Губерниев припомнил прошлое «квасным пупсикам» после выступления Петросян на Олимпиаде

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на выступление российской фигуристки Аделии Петросян на Олимпийских играх в Милане. Он назвал спортсменку «большим молодцом».

Губерниев выразил уверенность, что Петросян, которой предстоит выступать в последней разминке, всех победит и станет чемпионкой.

На фоне хороших выступлений Петросян и Петра Гуменника комментатор обратил внимание, как в России изменилось отношение к спортсменам, которые на Олимпиаде выступают в качестве нейтральных атлетов.

«Вижу везде плакаты на дорогах, про родных наших олимпийцах в Италии! Парижских олимпийцев многие предателями называли! Жизнь течет своим чередом, всякие квасные пупсики теперь помалкивают в тряпочку!» — написал Губерниев в своем телеграм-канале.

Аделия Петросян по итогам короткой программы занимает пятое место (72,89 балла). Лидирует японка Ами Накаи (78,71). Произвольные программы фигуристки представят 19 февраля.

Ранее тренер Даниил Глейхенгауз рассказал, как Петросян напугала его своим спокойствием перед выступлением.