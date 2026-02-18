Тренер рассказал, как Петросян напугала свою команду перед выступлением на Олимпиаде

Тренер и хореограф фигуристки Аделии Петросян Даниил Глейхенгауз в эфире Okko прокомментировал выступление спортсменки в короткой программе на Олимпийских играх в Италии.

Он признался, что скучал по волнительной атмосфере Олимпийских игр, но больше всего его удивило поведение Аделии, которая слишком спокойно отнеслась к своему дебюту на Играх.

«Аделия была достаточно спокойная. До выхода она даже нас немножко напугала тем, что говорит «я вообще не нервничаю». Я говорю, что чуть-чуть надо, это полезно», — рассказал Глейхенгауз.

Тренер Петросян Адели Тутберидзе также присутствует на Олимпиаде. Поскольку она заявлена как тренер сборной Грузии, Тутберидзе не может находиться за бортиком во время выступления, но она имеет право встречаться со спортсменкой во время тренировок.

После короткой программы Аделия Петросян занимает пятое место, набрав 72,89 балла. Лидирует японка Ами Накаи (78,71).

Ранее у мужчин олимпийским чемпионом стал представитель Казахстана Михаил Шайдоров, который после короткой программы, как и Петросян, располагался на пятой позиции.