Губерниев припомнил ругательство своей бабушки, комментируя реакцию украинских фехтовальщиков на допуск россиян
Губерниев: важно, что на чемпионате мира по фехтованию выступят спортсмены ЦСКА
Фото: [Яна Егорян/Федерация фехтования России]
Журналист и комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «Матч ТВ» ответил на критику украинских фехтовальщиков допуска российских спортсменов на чемпионат мира в Тбилиси.
Олимпийская чемпионка в команде по фехтованию на саблях украинка Елена Кравацкая обрушилась на Международную федерацию фехтования (FIE) из-за допуска двукратных олимпийских чемпионок саблисток Яны Егорян и Софьи Великой, представляющих спортивное общество ЦСКА.
Губерниев сказал, что на критику украинцев не нужно обращать внимания, а важно отметить то, что армейские спортсмены получили право представлять Россию на международных соревнованиях: этот опыт нужно «перебрасывать» на другие виды спорта.
«Вот этот кейс является самым важным, а не то, что там про нас кто‑то сказал. Как говорила моя бабушка: насрать на них десять куч!» — заключил Губерниев.
На чемпионате мира в Тбилиси сборная России будет представлена в полном составе и выступит, в том числе, и в командных соревнованиях.