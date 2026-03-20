Губерниев призвал голосовать за депутата Свищева на выборах главы лыжной федерации

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев рассказал ТАСС о том, что отказался от идеи претендовать на пост главы объединенной лыжной федерации.

Стало известно, что в начале апреля будет упразднена Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) и другие отдельные федерации, а вместо них будет создана объединенная федерация по лыжным видам спорта.

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев, возглавляющий федерацию керлинга и входящий в руководящий состав федерации фристайла, подтвердил, что выставит свою кандидатуру на выборах.

Губерниев назвал Свищева крепким профессионалом, занимавшимся организацией соревнований по различным видам спорта, и выразил надежду, что тот победит с помощью потенциальных избирателей комментатора.

«Учитывая большой ажиотаж вокруг фигуры руководителя, я написал в соцсетях, что продолжу заниматься тем, чем занимаюсь — комментировать биатлон и лыжные гонки зимой, свои голоса передаю Свищеву. Думаю, что он победит», — сказал Губерниев.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев заявил, что избрание депутата главой объединенной федерации станет катастрофой.