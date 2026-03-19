Олимпийский чемпион назвал катастрофой возможный уход Вяльбе с поста главы ФЛГР

Двукратный чемпион по биатлону Дмитрий Васильев в разговоре с Metaratings.ru прокомментировал возможный уход Елены Вяльбе с поста главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

Вяльбе сообщила, что уже в апреле может быть объявлено об объединении нескольких лыжных федераций в одну. Предполагается, что действующий глава ФЛГР не возглавит объединенную федерацию.

«Мне жаль, что Елена Вяльбе уходит из лыжных гонок. Выдающаяся спортсменка проявила себя выдающимся управленцем. Редкое явление. Разбрасываться такими людьми неразумно», — сказал Васильев.

Он отметил, что не знает, зачем объединяют федерации. Васильев предположил, что это может быть связано с оптимизацией расходов. Но при новой схеме могут пострадать именно лыжные гонки, поскольку, по его словам, ФЛГР — самодостаточная федерация.

«Если возглавит депутат, то это катастрофа. Должен быть опытный управленец. Никто из депутатов ничем не управлял. Возможно, они талантливые люди, но нужно сначала поработать на земле. Это как из солдата идти сразу в генералы», — высказался Васильев о новом руководителе объединенной федерации.

Елена Вяльбе возглавила ФЛГР в 2010 году, после чего неоднократно переизбиралась на пост главы федерации. Вяльбе подвергается резкой критике со стороны комментатора Дмитрия Губерниева. Являющийся также советником министра спорта РФ Губерниев заявлял о своем намерении баллотироваться на пост главы ФЛГР.

