Губерниев раскрыл, почему Большунов не сменит спортивное гражданство

Накануне титулованный лыжник признался, что ему несколько раз поступали предложения о смене гражданства, что дало бы ему возможность выступить на Олимпиаде. Большунов сказал, что даже не рассматривал их.

«Я не верю, что у него была бы возможность сменить гражданство. Никто бы не позволил ему это сделать. Он молодец, что отказался. Истинный патриот! Но вряд ли эти разговоры имели под собой практическую основу. Это нереально», — сказал Губерниев.

29-летний Большунов пропустил уже четыре пиковых года своей карьеры на международной арене из-за отстранения России. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отказалась предоставить Большунову нейтральный статус.

Ранее Елена Вяльбе рассказала, что Большунов предложил вручать крабов победителям чемпионата России в Южно-Сахалинске.