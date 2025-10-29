Олимпийский чемпион выступил против трансляций Игр-2026 в России

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил РИА Новости, что Россия не должна показывать прямые трансляции с Олимпиады 2026 года в Италии.

«Зачем нам смотреть на наших недругов на Олимпийских играх — как они там выступают и радуются жизни. Я думаю, что не стоит показывать Олимпиаду в России, тем более что трансляции еще и связаны и с серьезными финансовыми затратами», — сказал Васильев.

На данный момент на Игры отобрались только трое россиян — фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также ски-альпинист Никита Филиппов. Васильев указал, что немногочисленные выступления россиян можно будет посмотреть и в записи.

Также против показа Олимпиады в России выступил знаменитый боец ММА Джефф Монсон. Он заявил, что без участия россиян это уже не Олимпиада, а региональный турнир.

