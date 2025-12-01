Губерниев рассказал, как норвежские журналисты хайпуют на скандале с Большуновым

Комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с «ВсеПроСпорт» прокомментировал реакцию норвежских СМИ на скандал с участием трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова.

На этапе Кубка России в Кировске после гонки Большунов толкнул своего соперника Александра Бакурова. Тот свернул металлические ограждения и упал, получив повреждение ноги. Известный норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт заявил, что на Кубке мира Большунову за такой проступок грозила бы длительная дисквалификация.

«Что касается высказывания норвежских СМИ, что на Кубке мира Большунову грозила бы длительная дисквалификация, то я думаю, что норвежцы тут больше хайпуют. У Большунова же была ситуация похожая с финном Мяки и не было никаких дисквалификаций», — сказал Губерниев.

При этом комментатор отметил, что в Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) нет контроля за звездными спортсменами, и им многое дозволено.

Глава ФЛГР Елена Вяльбе заявила, что 2 декабря президиум федерации рассмотрит поведение Большунову и вынесет решение о возможных санкциях. Титулованному лыжнику грозит штраф до 50 тыс. руб. и дисквалификация.