Губерниев рассказал о спасении лыжной базы в Омске

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев рассказал, как приложил руку к спасению лыжной базы в Омске.

В своем телеграм-канале он выложил скрин статьи с портала «Омск-Информ», в которой сообщается о том, что в омском правительстве приняли решение не сносить лыжную базу на улице Березовой. С призывом сохранить объект обращался в прямом эфире Губерниев.

В декабре прошлого года спортивная общественность города создала петицию против сноса локации. В обращении говорилось, что это единственное в городе место для проведения соревнований по лыжным гонкам, биатлону и спортивному ориентированию. Под петицией подписались 2800 человек.

«Пока одни в стране лыж, палок и смазки целуют жопы друг другу, мы реально помогаем развитию лыжного спорта в России!!! В Омске лыжную базу пообещали сохранить!!! Губерниев, Россия, Лыжи!!!» — написал комментатор.

