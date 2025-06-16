Губерниев заявил о культе личности Вяльбе среди лыжников

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев заявил «Матч ТВ», что президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе уже не может представлять страну на международной арене.

Губерниев назвал Вяльбе не худшим и не лучшим руководителем спортивной федерации в России. Он отметил, что она многое делает для сборной страны, но не занимается развитием детско-юношеского спорта.

«У нас воспитался культ личности: эта дурацкая „лыжная мама“, когда взрослые мужики об этом говорят, мне хочется улыбаться. Как известно, спортсмены держат нос по ветру. Когда я возглавлю ФЛГР, они смело скажут, что я их второй папа. Поэтому все в порядке», — сказал Губерниев.

Дмитрий Губерниев планирует баллотироваться на пост президента ФЛГР в 2026 году. Он регулярно критикует Вяльбе за устаревшие, на его взгляд, методы работы.

Ранее Губерниев высказался о психическом состоянии бывшего хоккейного голкипера Доминика Гашека, известного своими крайне русофобскими высказываниями.