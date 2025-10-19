Губерниев восхитился философией «Локомотива» после победы железнодорожников над ЦСКА
Фото: [ФК «Локомотив»]
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев восхитился крупной победой «Локомотива» над ЦСКА (3:0) в 12-м туре РПЛ.
Железнодорожники сместили армейцев с первого места, и сами заняли лидирующую позицию.
Особенно журналиста впечатлил тот факт, что за «Локомотив» выступают в основном российские футболисты: в стартовом составе матча с ЦСКА у железнодорожников на поле вышли только три легионера при разрешенных восьми. Все голы в матче забили россияне — Алексей Батраков, Дмитрий Воробьев и Николай Комличенко.
«Философия клуба прекрасна!!! И на камнях растут деревья — наши футболисты могут хорошо играть, создавать и забивать!» — написал Губерниев в своем телеграм-канале.
Также комментатор перепостил видео гола Дмитрия Воробьева, который поразил ворота ЦСКА ударом от углового флажка.
Ранее партнер Воробьева Алексей Батраков назвал этот гол фантастическим.