Губерниев выразил уверенность в большом спортивном будущем Плющенко-младшего

12-летний сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской занимается фигурным катанием с четырех лет и занимает призовые места на всероссийских соревнованиях в своей возрастной группе.

«Яблоко от яблони недалеко падает, я не сомневаюсь, что младший Плющенко столь же одаренный, как отец. Вопрос в том, что у Евгения Плющенко был тренер Алексей Николаевич Мишин. Многое зависит от тренеров и от запаса здоровья», — сказал Губерниев.

Он выразил уверенность, что Яна Рудковская сумеет направить сына на правильный путь и поможет ему добиться больших успехов, если Александр решит сосредоточиться на спортивной карьере.

Ранее стало известно, что Александр Плющенко выиграл турнир в подмосковном Наро-Фоминске. Правда, в его категории выступал только один фигурист, он сам.