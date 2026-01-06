Губерниев высказался о будущем Федерации лыжных гонок России

По его убеждению, в 2026 году Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) будет упразднена, а вместно нее создадут объединенную федерацию лыжного спорта. Соответственно, у организации сменится руководитель, и это будет не нынешний президент ФЛГР Елена Вяльбе.

«ФЛГР в 2026 году не будет. Будет объединенная лыжная федерация, а дальше ее возглавит, безусловно, достойный человек. Не исключено, что я. В любом случае никакая Елена Валерьевна объединенной федерацией руководить не будет. Она будет уменьшать спринтерские круги — ходить с шагомером и делать из двух километров километр с небольшим. Пожелаем ей в этой оздоровительной ходьбе удачи», — заявил Губерниев.

Неприязненные, мягко говоря, отношения между Губерниевым и Вяльбе продолжаются несколько лет. Комментатор заявлял, что готов возглавить лыжную федерацию и быстро навести в ней порядок. Также Губерниев упрекал Вяльбе в том, что из-за ее действий на посту президента российские лыжники утратили конкурентоспособность в спринтерских гонках.