Губерниев задумал сместить Вяльбе с поста главы ФЛГР

Известный спортивный ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал организацию чемпионата России по лыжным гонкам в Казани и заявил о намерении баллотироваться на пост президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

Давно конфликтующий с президентом ФЛГР Еленой Вяльбе комментатор жаловался на то, что в ходе трансляции не получал оперативную информацию.

«С бардаком, который был в Казани со стороны ФЛГР, надо кончать. Я всерьез задумываюсь над тем, чтобы продолжить более интенсивную работу по своему выдвижению на пост президента Федерации лыжных гонок России. Больше такого непрофессионализма не будет, я наведу порядок», — заявил Губерниев в эфире «Матч ТВ».

Кроме того, он отреагировал на получение Вяльбе диплома казанского Поволжского государственного университета физической культуры и спорта. Губерниев выразил удивление, как Вяльбе могла занимать должность главного тренера сборной России, не имея соответствующего образования.

Трехкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира Елена Вяльбе возглавляет ФЛГР с 2010 года.

Ранее сообщалось о стычке олимпийских чемпионов Сергея Устюгова и Александра Большунова в ходе гонки чемпионата России в Казани.