«У него сексуальная озабоченность Россией»: Губерниев оценил психическое состояние Гашека

Гашек раскритиковал Овечкина за то, что тот приехал в Россию на каникулы и посетил Совет Федерации, назвав это пропагандой войны на Украине.

«Он призывает россиянина не приезжать на родину и не приходить в свой парламент. Это абсолютная шизофрения, его жалко. Не знаю, можно ли это вылечить. Очевидно, у него какая-то озабоченность Россией, возможно, даже сексуального характера. Может быть, он вообще страдает от неразделенной любви к Овечкину, а Саша счастливо женат, у него дети», — сказал Губерниев.

В соцсети Гашека действительно много фотографий Овечкина. В частности, он опубликовал фото капитана «Вашингтона» с женой и с детьми и написал, что в это время на Украине гибнут «сотни тысяч детей».

Также Гашек призвал других спортсменов не проводить никаких совместных мероприятий с россиянами. Он разместил фото Овечкина с чешским нападающим «Бостона» Давидом Пастрняком и также расценил это как поддержку «путинского режима».

Ранее Доминик Гашек заявил, что зампред Совбеза Дмитрий Медведев угрожал его убить.