Гудок поезда помог украинской теннисистке обыграть Мирру Андрееву

Девятая ракетка мира подбросила мяч для подачи, но в этот момент прозвучал резкий гудок поезда. Когда то же самое произошло и при второй попытке, смех не смогли сдержать ни судья на вышке, ни Мирра, ни ее соперница украинка Марта Костюк.

Рядом со стадионом «Квинсленд Теннис Центр», где проходят соревнования, расположена железнодорожная станция.

Мирра Андреева не смогла пробиться в полуфинал турнира, уступив со счетом 6:7, 3:6. За выход в финал в Брисбене поспорят первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко и чешка Каролина Мухова, а также Костюк и американка Джессика Пегула.

