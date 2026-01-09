Роднина нашла весомый аргумент в пользу показа Олимпиады в России

Трехкратная олимпийская чемпионка депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в разговоре со Sport24 поддержала трансляцию зимних Олимпийских игр 2026 года в России.

«Я бы очень хотела, чтобы предстоящие соревнования показали в нашей стране. Мы видим работу министра спорта по возвращению наших спортсменов на международную арену. Понимать, что происходит в мировом спорте, обязательно нужно», — сказала Роднина.

Она заявила, что отказ от трансляций Олимпийских игр станет огромной потерей для российских зрителей. Прославленная спортсменка отметила, что целый ряд видов спорта обрели в стране популярность именно благодаря телевизионным показам Олимпийских игр. В частности, многих заинтересовал керлинг после трансляций соревнований с Олимпийских игр.

«Не хочу делить виды спорта не те, где россияне есть, и те, где их нет. Почему у нас тогда весь футбол показывают? Еврокубки, Кубок Африки, Америки. Почему-то никто не возникает и не ставит вопрос, нужно ли это нашей стране. Сколько это стоит, тоже никто не спрашивает», — привела мощный аргумент Ирина Роднина.

Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо.

Ранее Ирина Роднина отреагировала на невключение выступлений советских и российских фигуристок в список знаковых олимпийских моментов, составленный Международным союзом конькобежцев.