Гуфу грозит до 7 лет лишения свободы

Следственные органы возбудили уголовное дело о грабежах, совершенных группой лиц, касающиеся Алексея Долматова, более известного как Гуф. Инцидент произошел в Апрелевке, где он стал одним из участников конфликта. Как сообщил ТАСС, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, в скором времени следствие подаст в суд ходатайство об аресте музыканта.

Алексею Долматову вменяется преступление по пунктам «а» и «г» части 2 статьи 161 Уголовного кодекса России (грабеж, совершенный группой лиц с применением силы).

В случае признания вины ему может грозить наказание вплоть до 7 лет лишения свободы. Скоро следствие намерено обратиться в суд с просьбой о применении меры пресечения в виде задержания по отношению к Долматову и еще одному подозреваемому в этом деле.

Адвокат Сергей Жорин отказался комментировать ситуацию.

По предварительной информации, несколько дней назад после отдыха в бане музыкант спровоцировал драку, ударив оппонента по голове.

Пострадавший, который оказался сотрудником силовых структур в нерабочее время, подал на него заявление. На рэпера также составили админпротокол за мелкое хулиганство.

Ранее полиция Подмосковья допросила рэпера Гуфа после дебоша в бане. В СМИ также распространилось видео, на котором мужчина, похожий на Долматова, хамит сотруднику ППС, а также избивает его.