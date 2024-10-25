Рэпера Гуфа допросили по делу о грабеже в Подмосковье

Полиция Подмосковья допросила рэпера Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов) после дебоша в бане, сообщил источник РИА Новости. По факту инцидента правоохранители возбудили уголовное дело по статье 161 УК РФ (открытое хищение чужого имущества).

Адвокат Гуфа Сергей Жорин заявил, что с артистом проводятся следственные мероприятия.

В подмосковном главке МВД России сообщили, что после конфликта, произошедшего в среду в одной из подмосковных бань, в отдел полиции доставили два человека, один из которых — Долматов. Сотрудники правоохранительных органов составили в отношении рэпера административный протокол о мелком хулиганстве.

В СМИ ранее распространилось видео, на котором мужчина, похожий на Долматова, хамит сотруднику ППС, а также избивает его. Сообщалось, что конфликт возник после того, как рэпер отказался платить за баню, в связи с чем хозяйка комплекса вызвала своего брата-полицейского.

В четверг, 24 октября, Гуф выложил в соцсетях видео с извинениями за произошедший инцидент. Он заявил, что испытывает стыд и покаялся.

Ранее Mash сообщил, что Гуф лег в рехаб в подмосковном Наро-Фоминске, чтобы избежать ареста за дебош в бане.