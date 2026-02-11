Роднина поставила на место украинца, которому было «неприятно соревноваться» с Гуменником

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в разговоре со Sport24 прокомментировала слова украинского фигуриста Кирилла Марсака в адрес россиянина Петра Гуменника.

Украинец заявил, что ему неприятно соревноваться с такими людьми.

«Слова Марсака про Гуменника? Я вообще не знаю, кто это. Если ему неприятно соревноваться с Петром, пусть собирает чемоданы и уезжает с Олимпиады. Уверена, ни на что эти слова не повлияют. Видно, парень решил прорекламировать себя», — сказала Роднина.

Она выразила уверенность, что российский фигурист не будет реагировать на подобные провокации.

По итогам короткой программы Гуменник занял 12-е место (86,72 балла), Марсак – 11-е (86,89). Отметим, что россиянину было сложнее многих соперников, поскольку он выступал первым. Кроме того, Гуменнику буквально за пару дней до начала соревнований пришлось сменить музыкальное сопровождение.

Произвольную программу Гуменник представит 13 февраля во второй разминке. Марсак выступит следом за ним.

Ранее стало известно, что во время исполнения короткой программы у Петра Гуменника порвался шнурок на ботинке.