Стало известно, как правительство Санкт-Петербурга наградит фигуриста Гуменника

Власти Санкт-Петербурга установили суммы денежного вознаграждения для спортсменов, выступавших на зимних Олимпийских играх в Италии. Размер премий узнала «Фонтанка».

Санкт-Петербург на Играх представляли двое спортсменов — фигурист Петр Гуменник и шорт-трекист Иван Посашков.

Размеры вознаграждений были прописаны заранее в соответствии с местами, которые займут спортсмены. Так, Гуменнику за шестое место полагается 344 827,59 рубля, не прошедший квалификацию Посашков получит 57 471,27 руб. Такие же суммы предназначены тренерам олимпийцев, помощники тренеров получат половину от этой суммы.

Отметим, что завоевавший серебро Олимпиады ски-альпинист Никита Филиппов получил от региональных властей квартиру в родном Южно-Сахалинске.

Ранее Петр Гуменник рассказал, что бы хотел изменить в своем олимпийском прокате.