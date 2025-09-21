Гуменник выиграл квалификацию и завоевал олимпийскую лицензию

Российский фигурист Петр Гуменник выиграл квалификационный турнир к Олимпиаде-2026 в Пекине и завоевал олимпийскую лицензию.

Гуменник допустил некоторые ошибки в произвольной программе, но это не помешало ему занять первое место как во второй день соревнований, так и по сумме двух выступлений.

Россиянин набрал 262,82 балла. Также на Игры в Милан отобрались Ким Хен Гем (Южная Корея) — 228,60, Донован Каррильо (Мексика) — 222,36, Кирилл Марсак (Украина) — 217,57, Ли Юйсян (Китайский Тайбэй) — 216,98.

Ранее в соревнованиях фигуристок-одиночниц победила россиянка Аделия Петросян, также завоевавшая олимпийскую лицензию.