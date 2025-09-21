Гуменник заявил пять квадов в произвольной программе на олимпийской квалификации в Пекине

Российский фигурист Петр Гуменник на квалификационном турнире к Олимпийским играм, который проходит в Пекине, заявил очень сложную произвольную программу с пятью четверными прыжками. На международном уровне ранее никто из россиян с таким контентом еще не справлялся

Во время разминки Гуменник чисто исполнил четыре четверных прыжка из пяти — флип, риттбергер, сальхов (сольный и в каскаде с тулупом). Споткнулся фигурист только на четверном лутце, но затем поправил его.

После короткой программы Гуменник уверенно лидирует в отборе, набрав 93,80 балла. Ближайшие преследователи — мексиканец Донован Каррильо (84,97) и француз Франсуа Пито (81,24).

Ранее россиянка Аделия Петросян выиграла квалификационный турнир в Пекине и завоевала олимпийскую лицензию.