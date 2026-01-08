Гурцкая назвал единственного российского тренера, который бы подошел «Спартаку»

Футбольный агент Тимур Гурцкая в разговоре с «РБ Спорт» назвал единственного тренера из России, который мог бы принести «Спартаку» гарантированный результат.

По мнению эксперта, его может дать только Леонид Слуцкий, бывший тренер ЦСКА и «Рубина», ныне возглавляющий китайский «Шанхай Шэньхуа».

«Не вижу, кто бы еще мог принести гарантированный результат, кроме Слуцкого. Его может дать только Слуцкий. Я так скажу — у него есть большой опыт. Чемпионский опыт. Есть опыт, приобретенный в разных странах, есть выработанная методика общения, есть подтвержденное качество. Стать вторым два года подряд в Китае — это непросто», — сказал Гурцкая.

Он считает, что Слуцкий мог бы заинтересоваться предложением «Спартака», если бы почувствовал, что это долгосрочный проект.

Леонид Слуцкий трижды выигрывал чемпионат России с ЦСКА, с «Шанхаем» он дважды становился вторым в чемпионате Китая и дважды выигрывал Суперкубок страны. Контракт российского тренера с китайским клубом рассчитан до конца 2027 года.

5 января «Спартак» объявил о назначении главным тренером испанского специалиста Хуана Карлоса Карседо.