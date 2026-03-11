Гурцкая назвал насмешкой извинения Мажича за судейство

Футбольный агент Тимур Гурцкая в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!» отреагировал на выступление судейского департамента Российского футбольного союза (РФС) Милорада Мажича, который принес извинения за большое количество вмешательства ВАР в 19-м туре РПЛ.

ВАР вмешивался в действия арбитров на поле в каждом из восьми матчей, всего 16 раз.

«Он появился и вроде принес извинения за провальный первый тур. И это вроде неплохо, да? Но фактически за что он извиняется? За то, что из 16 ошибок он признает одну демонстративную? Это еще больший плевок, понимаешь? То есть такое извинение — это еще больше оскорбление должно быть для людей, чем просто сам факт этого извинения», — сказал Гурцкая.

Мажич признал ошибку с назначением пенальти в ворота «Локомотива» в матче железнодорожников с «Пари НН». Как отметил Гурцкая, такую ошибку мог бы заметить и трехлетний ребенок, впервые пришедший на футбол.

Ранее футболист «Спартака» Игорь Дмитриев обвинил нападающего «Акрона» Жилсона Беншимола в симуляции. В эпизоде с контактом игроков был назначен пенальти в ворота красно-белых.