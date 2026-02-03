Гурцкая объяснил, почему «Зенит» хочет взять в аренду форварда Дурана

22-летний принадлежит «Аль-Насру», а играет на правах аренды за «Фенербахче». По данным Fanatik, футболист согласен на аренду в «Зенит». В сделку может быть включен пункт о выкупе за €40 млн.

«Средний нападающий, который ничего вам не гарантирует, стоит от 15 миллионов. Нападающий, который принесет 8-10 голов — от 25 миллионов. Получается, сейчас «Зенит» должен выйти на рынок и купить нападающего за 40 миллионов. И люди начнут гундеть. Но самое страшное в другом. Если «Зенит» не выиграет чемпионат, то гундеть начнут и акционеры: «Зачем мы купили нападающего за 40 миллионов?» Поэтому лучше взять в аренду», — объяснил Гурцкая.

По его словам, Дуран — неуправляемый парень. «Аль-Наср» разочарован в игроке, которого купил у «Астон Виллы» за €77 млн, поскольку колумбиец не захотел принять ценности мусульманского мира.

В нынешнем сезоне Дуран провел 21 матч во всех турнирах за «Фенербахче», забил пять мячей и отдал три передачи.

