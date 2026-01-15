Гурцкая поделился противоречивой информацией о новом тренере «Спартака» Карседо

Известный агент Гурцкая на канале «Это футбол, брат!» поделился информацией, которую он собрал о новом главном тренере «Спартака» Хуане Карлосе Карседо.

Он рассказал, что побеседовал с несколькими людьми, которые хорошо знают испанца.

«Получил достаточно странную информацию вообще. Одни говорят, что это прям футбольный гик, а вторые говорят, что он по всем своим характеристикам не главный тренер — хороший помощник», — сказал Гурцкая.

Хуан Карлос Карседо в течение 14 лет работал помощником авторитетного Унаи Эмери, в том числе, и в 2012 году в «Спартаке». В качестве главного тренера он возглавлял «Ибицу», «Сарагосу» и кипрский «Пафос». Карседо привел «Пафос» к победе в чемпионате и кубке Кипра, а также вывел команду в общий этап Лиги чемпионов.

5 января «Спартак» сообщил о назначении Карседо главным тренером. 15 января красно-белые вылетели в Дубай на первый зимний сбор. На него отправились 27 футболистов.

Ранее капитан «Спартака» Роман Зобнин рассказал об особенностях работы с прежним тренером красно-белых Деяном Станковичем.