Капитан «Спартака» вспомнил удивительные особенности работы со Станковичем

Он отметил, что Станкович почти не разговаривал с игроками. У самого Зобнина был только один разговор с тренером, в самом начале работы серба в «Спартаке». Футболист подчеркнул, что Станкович не говорил по-русски, а через переводчика разговор не может быть до конца откровенным.

«Это удивляло всех. Это касается не только капитана команды. Но мы это принимали, потому что это его стиль. Он так работает. Здесь никаких претензий не может быть», — сказал Зобнин.

Полузащитник «Спартака» рассказал, что у Вадима Романова, руководившего командой после ухода Станковича, стиль работы был совершенно иным: с ним Зобнин общался практически каждый день.

Новым главным тренером «Спартака» назначен Хуан Карлос Карседо, ранее работавший в кипрском «Пафосе».

В конце декабря Роман Зобнин продлил контракт со «Спартаком» до конца сезона 2026/27.