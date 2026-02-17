Гурцкая рассказал о проблемах «Локомотива» с продлением контрактов ведущих игроков

Железнодорожники не смогли договориться о новом контракте с капитаном команды Дмитрием Бариновым, который зимой перешел в ЦСКА. Теперь возникли трудности с переподписанием контрактов полузащитника Артема Карпукаса и нападающего Дмитрия Воробьева, у которых соглашения истекают в 2027 году.

«Я слышал о проблемах «Локомотива». Это тяжелая работа по продлению своих игроков, которые нужны клубу. Карпукас, Воробьев, на которого уже был заход сейчас, у агентов большие аппетиты по зарплате, которые пока не сходятся с возможностью «Локомотива». Поэтому пока все ресурсы должны направляться на то, чтобы продлить контракты», — рассказал Гурцкая.

Кроме того, он отметил, что «Локомотиву» зимой с трудом удалось удержать защитника Сесара Монтеса от перехода в зарубежный клуб. У 28-летнего мексиканца контракт с «Локо» рассчитан до 2029 года, но футболист не чувствует мотивации играть за железнодорожников. Гурцкая напомнил, что ранее в испанской «Альмерии», откуда, собственно, Монтес и перешел в «Локомотив», представители игрока уже применяли тактику шантажа и угроз.

Ранее стало известно, что «Локомотив» не смог договориться о переходе с полузащитником «Крыльев Советов» Иваном Олейниковым из-за высоких требований футболиста по зарплате.