«Локомотив» не смог уговорить полузащитника «Крыльев Советов» из-за его высоких требований по зарплате

«Локомотив» не смог договориться о переходе с полузащитником «Крыльев Советов» Иваном Олейниковым из-за высоких требований игрока по зарплате, сообщил «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По данным источника издания, футболист запросил ежемесячный оклад в 5 млн руб., после чего переговоры зашли в тупик.

Сообщается, что другим вариантом продолжения карьеры для 27-летнего игрока является казанский «Рубин».

«Крылья Советов» приобрели Олейникова в 2024 году у «Ахмата» за €1 млн. Его соглашение с самарским клубом рассчитано до 2027 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Крылья» 13 матчей в РПЛ, в которых забил два мяча и отдал две передачи.

