Гватемала отказалась играть в футбол с Россией

Сборная Гватемалы по футболу не сыграет с Россией товарищеский матч в марте.

Сообщалось, что соперниками россиян в контрольных матчах 27 и 31 марта станут команды Мали и Гватемалы. Игры запланированы в Краснодаре и Санкт-Петербурге.

«Мы не сможем сыграть с Россией в марте. У нас уже запланированы матчи с Алжиром и Перу. Российская сторона сделала нам предложение сыграть в России, но из-за предварительных договоренностей с другими соперниками мы были вынуждены отказать», — заявил президент Федерации футбола Гватемалы Херардо Паис.

Он допустил, что товарищеский матч между командами Гватемалы и России может состояться позже — в июне или после чемпионата мира.

