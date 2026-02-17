«Локомотиву» поставили задачу выиграть чемпионат России в этом году
Фото: [ФК «Локомотив»]
Руководство ФК «Локомотив» поставило команде задачу выиграть чемпионат России в этом году, сообщил телеграм-канал «Мутко против». Эту информацию подтвердили источники «Чемпионата».
Сообщается, что на днях состоялось собрание руководства с участием Бориса Ротенберга и Юрия Нагорных, на котором и были сформулированы новые вводные.
Задача для команды Михаила Галактионова поставлена максимально сложная. На данный момент «Локомотив» занимает третье место, отставая от лидирующего «Краснодара» на три очка.
Находящиеся впереди «Краснодар» и «Зенит» располагают более мощными составами. Зимой мощно усилился ЦСКА, отстающий от железнодорожников всего на один балл. В частности, армейцы сумели переманить капитана «Локо» Дмитрия Баринова.
В свою очередь «Локомотив» подписал только аргентинца Лукаса Веру, который полгода находился без игровой практики. Попытки заключить контракты с полузащитниками Максимом Петровым из «Балтики» и Иваном Олейниковым из «Крыльев Советов» оказались неудачными.
Ранее агент и инсайдер Тимур Гурцкая рассказал о проблемах у «Локомотива» с переподписанием новых контрактов.